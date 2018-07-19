Муромский ответит на вопросы орловчан в прямом эфире "Первого областного"

В четверг, 19 июля, глава администрации Орла Александр Муромский ответит на вопросы орловчан в прямом эфире. Программа начнется в 20 часов.

Онлайн трансляцию смотрите на нашем сайте. Телефон прямого эфира 76-10-28. Свои вопросы вы можете заранее присылать на электронную почту телеканала mail@obl1.ru.