Муромский ответит на вопросы орловчан в прямом эфире "Первого областного"
17.07.2018
В четверг, 19 июля, глава администрации Орла Александр Муромский ответит на вопросы орловчан в прямом эфире. Программа начнется в 20 часов.
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Короткая ссылка obl1.ru/~/47917
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