Муромский ответит на вопросы орловчан в прямом эфире "Первого областного"
16.05.2018
17 мая, начиная с 20:00, глава администрации Орла Александр Муромский в прямом эфире телеканала «Первый областной» ответит на вопросы жителей города.
В программе «Актуальное интервью» на обсуждение будут вынесены темы ремонта дорог и дворов, благоустройства территорий и транспортного обслуживания.
Свои вопросы во время прямого эфира задавайте по телефону
Короткая ссылка obl1.ru/~/46726
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