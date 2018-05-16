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Муромский ответит на вопросы орловчан в прямом эфире "Первого областного"

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16.05.2018

17 мая, начиная с 20:00, глава администрации Орла Александр Муромский в прямом эфире телеканала «Первый областной» ответит на вопросы жителей города.

В программе «Актуальное интервью» на обсуждение будут вынесены темы ремонта дорог и дворов, благоустройства территорий и транспортного обслуживания.

Свои вопросы во время прямого эфира задавайте по телефону 76-10-28. Онлайн трансляцию смотрите на сайте телеканала «Первый областной».

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Короткая ссылка obl1.ru/~/46726

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