Муромский ответит на вопросы орловчан в прямом эфире "Первого областного"

17 мая, начиная с 20:00, глава администрации Орла Александр Муромский в прямом эфире телеканала «Первый областной» ответит на вопросы жителей города.

В программе «Актуальное интервью» на обсуждение будут вынесены темы ремонта дорог и дворов, благоустройства территорий и транспортного обслуживания.