МОК отстранил Россию от участия в Олимпиаде-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) принял беспрецедентное для истории Олимпиад решение: российские спортсмены на предстоящих зимних Играх в южнокорейском Пхёнчхане будут выступать под названием Olympic Athlete from Russia (OAR), что можно перевести как «Олимпиец из России». Вместо национальных гимна и флага на церемониях награждения российских спортсменов будут использованы символы МОК, пишет ТАСС. Основанием для этого стала дисквалификация Олимпийского комитета России (ОКР), на который была возложена ответственность за антидопинговые нарушения, допущенные во время Игр в Сочи.

Решение о допуске российской сборной России на предстоящие зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля следующего года, исполком МОК рассмотрел во вторник на заседании в штаб-квартире организации в швейцарской Лозанне. Основанием для вынесения решения были расследования, которые проводили две комиссии МОК: первая во главе с Самуэлем Шмидом занималась расследованием дела о существовании в России институциональной системы поддержки использования допинга спортсменами, вторая, во главе с Освальдом, — перепроверяла допинг-пробы российских спортсменов с Игр-2014 в Сочи.