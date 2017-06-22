Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел22.06.2017 Четверг 15:45
сейчас в эфире
14:25
Художественный фильм
Отряд особого назначения|16+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Потомский передал выделенные Минобороны 25 квартир Орлу и Мценску для расселения из аварийного жилья

Потомский передал выделенные Минобороны 25 квартир Орлу и Мценску для расселения из аварийного жилья

Версия для печати

22.06.2017

Министерство обороны РФ передало в казну Орловской области 25 квартир, сообщил руководитель департамента государственного имущества и земельных отношений Орловской области Андрей Синягов. 19 из них находятся в Орле, 6 — во Мценске.

По словам Синягова, сегодня решением губернатора Орловской области Вадима Потомского квартиры будут переданы Орлу и Мценску.

«Квартиры будут использованы для решения вопроса переселения из аварийного жилья и предоставления жилья инвалидам», — пояснил Синягов.

Напомним, что сегодня на очереди на расселение в Орле находятся 130 домов, признанных аварийными после 2012 года и не попавших под действие областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного жилищного фонда».

Отметим, что Орловская область лидирует в РФ по переселению из аварийного жилья. В рамках реализации последнего этапа 2016-2017 годов будут расселены 275 человек из 133 квартир площадью 4 161 кв. м. Объем финансирования этапа составляет 212 млн руб. Администрацией города Орла уже приобретены 84 квартиры путем участия в долевом строительстве с ПАО «Орелстрой».

Ссылки по теме:

Программа переселения из аварийного жилья будет завершена в Орле к 1 сентября

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/40136

Добавил новость: 

Другие новости раздела

22.06.2017

Завтра Орел посетит делегация Армении во главе с послом

22.06.2017

После 30 июня незаконные гаражи в Орле принудительно демонтируют

22.06.2017

Минобороны рассекретило уникальные документы маршала Баграмяна

22.06.2017

Вадим Потомский возложил цветы к стеле «Орел − город воинской славы»

22.06.2017

Сегодня в Орле состоится акция «Свеча памяти»

$ USD60.1482(+0.15)23.06
€ EUR67.1495(+0.35)23.06

Наш опрос

Результаты голосования отсутствуют
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online