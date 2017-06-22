Потомский передал выделенные Минобороны 25 квартир Орлу и Мценску для расселения из аварийного жилья

Министерство обороны РФ передало в казну Орловской области 25 квартир, сообщил руководитель департамента государственного имущества и земельных отношений Орловской области Андрей Синягов. 19 из них находятся в Орле, 6 — во Мценске.

По словам Синягова, сегодня решением губернатора Орловской области Вадима Потомского квартиры будут переданы Орлу и Мценску.

«Квартиры будут использованы для решения вопроса переселения из аварийного жилья и предоставления жилья инвалидам», — пояснил Синягов.

Напомним, что сегодня на очереди на расселение в Орле находятся 130 домов, признанных аварийными после 2012 года и не попавших под действие областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного жилищного фонда».

Отметим, что Орловская область лидирует в РФ по переселению из аварийного жилья. В рамках реализации последнего этапа 2016-2017 годов будут расселены 275 человек из 133 квартир площадью 4 161 кв. м. Объем финансирования этапа составляет 212 млн руб. Администрацией города Орла уже приобретены 84 квартиры путем участия в долевом строительстве с ПАО «Орелстрой».

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