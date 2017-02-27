Минфин в апреле запустит ОФЗ для населения
27.02.2017
Минфин в апреле запустит ОФЗ для населения, заявил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.
По его словам, общий объем выпуска составит 20-30 млрд рублей в год.
«Общий объем выпуска таких бумаг будет варьироваться в порядке 20-30 млрд рублей в год. Это небольшие объемы, в этом году мы займем на валовой основе 1,8 трлн рублей, а для граждан будет выпускать объем 20-30 млрд рублей», — сказал министр.
Он подчеркнул, что данный инструмент не преследует цели заменить рыночные заимствования.
Инвестор может вкладывать в облигации федерального займа средства в сумме от 30 тысяч рублей, сообщил министр.
«Минимальный объем таких вложений (в ОФЗ для граждан — прим. ред.) составляет около 30 тысяч рублей», — сказал он.
Короткая ссылка obl1.ru/~/31963
Другие новости раздела
27.02.2017
Вадим Потомский возглавил делегацию региона на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017»
$ USD57.4762(-0.38)23.02
€ EUR60.4535(-0.76)23.02
Наш опрос
Что для вас важнее всего в работе?
Комментарии (0)
Комментарии ВКонтакте:
Комментарии Facebook: