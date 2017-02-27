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Минфин в апреле запустит ОФЗ для населения

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27.02.2017

Минфин в апреле запустит ОФЗ для населения, заявил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.

По его словам, общий объем выпуска составит 20-30 млрд рублей в год.

«Общий объем выпуска таких бумаг будет варьироваться в порядке 20-30 млрд рублей в год. Это небольшие объемы, в этом году мы займем на валовой основе 1,8 трлн рублей, а для граждан будет выпускать объем 20-30 млрд рублей», — сказал министр.

Он подчеркнул, что данный инструмент не преследует цели заменить рыночные заимствования.

Инвестор может вкладывать в облигации федерального займа средства в сумме от 30 тысяч рублей, сообщил министр.

«Минимальный объем таких вложений (в ОФЗ для граждан — прим. ред.) составляет около 30 тысяч рублей», — сказал он.

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