Минфин в апреле запустит ОФЗ для населения, заявил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.

По его словам, общий объем выпуска составит 20-30 млрд рублей в год.

«Общий объем выпуска таких бумаг будет варьироваться в порядке 20-30 млрд рублей в год. Это небольшие объемы, в этом году мы займем на валовой основе 1,8 трлн рублей, а для граждан будет выпускать объем 20-30 млрд рублей», — сказал министр.

Он подчеркнул, что данный инструмент не преследует цели заменить рыночные заимствования.

Инвестор может вкладывать в облигации федерального займа средства в сумме от 30 тысяч рублей, сообщил министр.

«Минимальный объем таких вложений (в ОФЗ для граждан — прим. ред.) составляет около 30 тысяч рублей», — сказал он.