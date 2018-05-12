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Минфин предложил увеличить расходы на образование на 2,57 млрд рублей

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11.05.2018

Министерство финансов России предложило увеличить расходы на высшее образование в 2018 году на 2,57 миллиарда рублей, следует из проекта поправок в бюджет, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В целом на государственную программу «Развитие образования» предлагается выделить на 2,64 миллиарда рублей больше, чем в прошлом году. При этом на программы высшего образования предлагается увеличить расходы на 2,566 миллиарда рублей. На программы среднего профессионального образования Минфин предлагает уменьшить финансирование в 2018 году на 720 миллионов рублей.

Что касается дошкольного и общего образования, расходы предлагается урезать на 332 миллиона рублей. При этом на подпрограмму, касающуюся дополнительного образования детей и реализации молодежной политики, предлагается увеличить расходы на 816 миллионов рублей, пишет РИА Новости.

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