Минфин предложил увеличить расходы на образование на 2,57 млрд рублей
11.05.2018
Министерство финансов России предложило увеличить расходы на высшее образование в 2018 году на 2,57 миллиарда рублей, следует из проекта поправок в бюджет, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В целом на государственную программу «Развитие образования» предлагается выделить на 2,64 миллиарда рублей больше, чем в прошлом году. При этом на программы высшего образования предлагается увеличить расходы на 2,566 миллиарда рублей. На программы среднего профессионального образования Минфин предлагает уменьшить финансирование в 2018 году на 720 миллионов рублей.
Что касается дошкольного и общего образования, расходы предлагается урезать на 332 миллиона рублей. При этом на подпрограмму, касающуюся дополнительного образования детей и реализации молодежной политики, предлагается увеличить расходы на 816 миллионов рублей, пишет РИА Новости.
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