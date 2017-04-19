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Медведев заявил о необходимости сохранить материнский капитал

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19.04.2017

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев считает, что в стране необходимо сохранить программу материнского капитала по поддержке рождения второго и последующих детей, но главное — подтолкнуть к рождению первенцев. Об этом он заявил, отвечая на вопросы после выступления в Госдуме с отчетом об итогах работы правительства в 2016 году, пишет ТАСС.

«Нам нужно подумать и о сохранении в том или ином виде программы материнского капитала, и о стимулировании, и это очень важно, рождения не только вторых и третьих детей, потому что этому плюс-минус научились делать, а о стимулировании рождения первенцев. Это действительно ключевая задача», — сказал премьер.

Медведев подчеркнул, что для этого должен быть создан новый финансовый инструмент, «наряду с региональными программами, наряду с программами выделения необходимых земельных ресурсов. Тогда наша задача будет достигнута».

Ссылки по теме:

Минтруд предложил усилить контроль за расходованием материнского капитала

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