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  3. Медведев выделил регионам 3 млрд. руб. на закупку автомобилей скорой помощи

Медведев выделил регионам 3 млрд. руб. на закупку автомобилей скорой помощи

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07.09.2017

Распоряжением Правительства от 23 мая 2017 года № 981-р Минпромторгу России были направлены бюджетные ассигнования в объёме 3 млрд рублей из резервного фонда Правительства России на закупку в 2017 году автомобилей скорой медицинской помощи для организаций, определённых Минздравом России в субъектах Федерации, в соответствии с потребностями регионов.

Подписанным распоряжением предусмотрена поставка в 2017 году 1150 автомобилей скорой медицинской помощи в 75 субъектов Федерации.

Автомобили скорой медицинской помощи будут приобретены напрямую у крупнейших российских автопроизводителей: ООО «Автомобильный завод „ГАЗ“», ООО «УАЗ».

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