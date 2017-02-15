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Медведев утвердил план приватизации на 2017-2019 годы

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15.02.2017

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил прогнозный план приватизации федерального имущества на 2017-2019 годы. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина. Ранее документ был рассмотрен и одобрен на заседании правительства.

«Планом предусматривается приватизация в 2017-2019 годах находящихся в федеральной собственности акций 477 акционерных обществ, 298 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 10 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны», — говорится в справке к документу.

В утвержденной программе учтены основные направления приватизации. Ожидается, что ежегодные поступления в федеральный бюджет от приватизации федерального имущества в 2017-2019 годах составят 5,6 млрд руб. Оценка проводилась без учета стоимости акций крупнейших компаний.

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