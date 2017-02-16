Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел16.02.2017 Четверг 13:41
сейчас в эфире
13:30
Телесериал
Моя прекрасная няня|12+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Медведев подписал постановление о создании единой информсистемы соцобеспечения

Медведев подписал постановление о создании единой информсистемы соцобеспечения

Версия для печати

16.02.2017

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о создании единой информационной системы социального обеспечения, сообщает ТАСС.

«Я подписал документ, важный на мой взгляд. Это постановление о создании единой государственной информационной системы социального обеспечения. Такая база данных необходима, чтобы формировать полную адресную социальную поддержку», — сказал Медведев, открывая заседание кабинета министров.

Как отметил глава правительства, в стране действует сложный многоуровневый порядок социальной защиты, в котором учитываются разные критерии — от состояния здоровья и до стажа работы в районах Крайнего Севера, количества детей и льгот для получения жилья.

«В новой системе будут храниться сведения о всех мерах социальной поддержки и каждый человек сможет получить данные о том, какие гарантии, выплаты или компенсации ему положены, причем независимо от того, кто их предоставляет — федеральный бюджет, региональные власти или муниципальные органы самоуправления», — сказал Медведев.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/31545

Добавил новость: 

Другие новости раздела

16.02.2017

Законопроект об уголовной ответсвенности за склонение к суициду направлен в правительство

16.02.2017

Ткачев ожидает роста производства сельхозпродукции в 2017 г. не менее 4%

16.02.2017

Спецстрой России ликвидируют до 1 октября 2017 года

16.02.2017

В Орле 61 ребенок устроен в семьи

16.02.2017

Более 25 тысяч орловчан приняли участие в спортивных мероприятиях в 2016 году

$ USD57.1507(+0.38)17.02
€ EUR60.654(+0.63)17.02

Наш опрос

Что для вас важнее всего в работе?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online