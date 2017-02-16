Медведев подписал постановление о создании единой информсистемы соцобеспечения

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о создании единой информационной системы социального обеспечения, сообщает ТАСС.

«Я подписал документ, важный на мой взгляд. Это постановление о создании единой государственной информационной системы социального обеспечения. Такая база данных необходима, чтобы формировать полную адресную социальную поддержку», — сказал Медведев, открывая заседание кабинета министров.

Как отметил глава правительства, в стране действует сложный многоуровневый порядок социальной защиты, в котором учитываются разные критерии — от состояния здоровья и до стажа работы в районах Крайнего Севера, количества детей и льгот для получения жилья.

«В новой системе будут храниться сведения о всех мерах социальной поддержки и каждый человек сможет получить данные о том, какие гарантии, выплаты или компенсации ему положены, причем независимо от того, кто их предоставляет — федеральный бюджет, региональные власти или муниципальные органы самоуправления», — сказал Медведев.