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МЧС рассчитывает на сокращение числа ЧС на 30% к 2025 году

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20.09.2017

МЧС России рассчитывает на сокращение числа пожаров, чрезвычайных ситуаций и других бедствий на 30% к 2025 году, сообщил в среду глава ведомства Владимир Пучков.

«К 2025 году мы планируем уменьшить количество пожаров, чрезвычайных ситуаций и других бедствий на 30%», — сказал Пучков в Госдуме.

По его словам, к этому сроку запланировано внедрение безопасных технологий жизни и деятельности человека, сообщает РИА «Новости». При этом, по данным министра, планируется значительно сократить материальные, финансовые, организационные и другие затраты на выполнение всех мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, пожаров и других бедствий.

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