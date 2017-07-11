МЧС предупреждает орловцев о возможном ухудшении погоды

В Орловской области на протяжении ближайших трёх дней ожидается ухудшение погоды.

По данным Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 21 часа 11 июля до 21 часа 12 июля будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью местами небольшие, днем в отдельных районах сильные, местами грозы. Ветер южный 5-10, при грозе местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью 13-18°, днем 23-28°.

13 и 14 июля также прогнозируются порывы ветра при грозе до 18 м/с.

В связи с неблагоприятным метеорологическим явлением вероятны возникновения происшествий, связанных с нарушением в функционировании объектов жизнеобеспечения, повреждением линий электропередач и воздушных линий связи, затруднениями в работе всех видов транспорта, ограничениями при проведении высотных работ, нарушениями в работе системы ЖКХ и дорожно-коммунальных служб.