Лучшие аграрии получили грамоты Департамента сельского хозяйства Орловской области
13.11.2017
Награды были вручены в рамках научно-практического семинара ООО «ФосАгро-Регион» «Экономически эффективные системы удобрения сельскохозяйственных культур для получения максимальных урожаев».
Руководитель Департамента сельского хозяйства Орловской области Сергей Борзенков лично поздравил аграриев, добившихся в этом году высоких показателей в растениеводстве, отметив их многолетнюю успешную работу по сохранению и восстановлению плодородия почв.
«Главное для развития нашего села — широкое использование научных достижений и современных минеральных удобрений для реализации потенциала орловской земли. Такой опыт в регионе есть. Он подтвержден соответствующими результатами: получен высокий, а, главное, качественный урожай зерновых, зернобобовых и плодово-овощных культур, семян многолетних трав», — отметил Сергей Борзенков.
Почетными грамотами были отмечены руководители ООО «Элитбиопродукт», ООО «Виннер», ООО «РАВ Агро-Орел», ООО «Северное Сияние», главы крестьянских (фермерских) хозяйств.