Контроль за санитарным состоянием орловских кладбищ ужесточат

Об этом сегодня, 18 апреля, заявил глава администрации города Орла Андрей Усиков на рабочем совещании. Вопрос уборки городских кладбищ также обсуждался и на состоявшейся накануне встрече с представителями Общероссийского народного фронта.

«Городские кладбища будут инспектировать регулярно и без предупреждений. Их состояние не должно вызывать нареканий», — подчеркнул Усиков.

Генеральную уборку кладбищ провели перед праздником Пасхи, после выходных дней подрядчик, с которым заключен контракт по уборке кладбищ, также ликвидировал мусор на их территориях.

Глава администрации обратил внимание на то, что эта работа должна идти не только в дни больших праздников, а еженедельно. Контроль за выполнением контрактных обязательств будет вестись постоянно. В случае их невыполнения, контракт с подрядчиком будет расторгнут.

На кладбищах также установят стенды с информацией о местах расположения контейнерных площадок и об административной ответственности за складирование мусора вне отведенных для этого местах.