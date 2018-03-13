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Клычков совершает рабочую поездку в Кромской район

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13.03.2018

В ходе рабочего визита врио Губернатора Орловской области ознакомится с работой ООО «Кромской комбикормовый завод», завода мембранных баков ООО «УНИДЖИБИ» и ООО «Мастер».

Глава региона посетит культурно-спортивный комплекс «Потенциал» и Кромскую детскую школу искусств.

После этого Андрей Клычков возложит цветы к Вечному огню и братской могиле в пгт Кромы.

В администрации Кромского района состоится рабочая встреча врио Губернатора области с главой Кромского района Иваном Митиным. Затем глава региона обсудит с кромчанами проблемы и перспективы развития района.

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