Клычков прописался в Орле и намерен взять ипотеку

Андрей Клычков, временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области, официально зарегистрировался в регионе. Эту новость первыми узнали ветераны от главы региона на встрече накануне празднования дня освобождения Орла.

По данным сетевого издания «Орловские новости», врио губернатора собирается приобрести в ипотеку квартиру в Орле. В настоящее время Клычков зарегистрировался в доме, где он проживает вместе со своей семьей.