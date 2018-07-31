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Клычков прописался в Орле и намерен взять ипотеку

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31.07.2018

Андрей Клычков, временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области, официально зарегистрировался в регионе. Эту новость первыми узнали ветераны от главы региона на встрече накануне празднования дня освобождения Орла.

По данным сетевого издания «Орловские новости», врио губернатора собирается приобрести в ипотеку квартиру в Орле. В настоящее время Клычков зарегистрировался в доме, где он проживает вместе со своей семьей.

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