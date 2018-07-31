Клычков прописался в Орле и намерен взять ипотеку
31.07.2018
Андрей Клычков, временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области, официально зарегистрировался в регионе. Эту новость первыми узнали ветераны от главы региона на встрече накануне празднования дня освобождения Орла.
По данным сетевого издания «Орловские новости», врио губернатора собирается приобрести в ипотеку квартиру в Орле. В настоящее время Клычков зарегистрировался в доме, где он проживает вместе со своей семьей.
Короткая ссылка obl1.ru/~/48233
Другие новости раздела
31.07.2018
В Орле началась проверка состояния дорог с помощью сканера «КОНДОР» и дорожных лабораторий
$ USD62.3497(-0.43)01.08
€ EUR73.0738(-0.13)01.08
Наш опрос
|Результаты голосования отсутствуют