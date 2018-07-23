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  3. Клычков примет участие в торжествах по случаю 75-й годовщины освобождения Троснянского района от фашистов

Клычков примет участие в торжествах по случаю 75-й годовщины освобождения Троснянского района от фашистов

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23.07.2018

Торжественные мероприятия пройдут в Тросне завтра, 24 июля.

Глава региона примет участие в церемонии открытия военно-исторического Мемориала Памяти воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Затем Андрей Клычков возложит цветы к мемориалу «Вечный огонь» и памятному знаку «Тросна-село воинской доблести».

В Парке культуры и отдыха пройдет торжественное мероприятие, посвященное Дню Троснянского района и 75-й годовщине освобождения муниципального образования от немецко-фашистских захватчиков.

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