Клычков поздравил женщин-энергетиков с первым весенним праздником

Сегодня врио Губернатора принял участие в прошедшем в АО «Орелоблэнерго» торжественном мероприятии, посвященном Международному женскому дню.

«АО „Орелоблэнерго“ вносит большой вклад в развитие экономики и социальной сферы Орловщины. Женская половина коллектива успешно решает самые ответственные и важные задачи», — подчеркнул Андрей Клычков.

«Примите особые слова благодарности за роль, которую играете в нашей жизни, за профессионализм, тепло и заботу. Ради вас мужчины стараются быть лучше, ставят перед собой смелые цели», — обратился глава региона к присутствующим в зале дамам, пожелав им счастья и семейного благополучия.

Слова поздравления женщинам также адресовали генеральный директор АО «Орелоблэнерго» Андрей Куликов, представители муниципальной власти.

Сотрудницы предприятия были отмечены почетными грамотами и благодарностями Губернатора области, другими наградами.