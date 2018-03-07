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Клычков поздравил женщин-энергетиков с первым весенним праздником

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07.03.2018

Сегодня врио Губернатора принял участие в прошедшем в АО «Орелоблэнерго» торжественном мероприятии, посвященном Международному женскому дню.

«АО „Орелоблэнерго“ вносит большой вклад в развитие экономики и социальной сферы Орловщины. Женская половина коллектива успешно решает самые ответственные и важные задачи», — подчеркнул Андрей Клычков.

«Примите особые слова благодарности за роль, которую играете в нашей жизни, за профессионализм, тепло и заботу. Ради вас мужчины стараются быть лучше, ставят перед собой смелые цели», — обратился глава региона к присутствующим в зале дамам, пожелав им счастья и семейного благополучия.

Слова поздравления женщинам также адресовали генеральный директор АО «Орелоблэнерго» Андрей Куликов, представители муниципальной власти.

Сотрудницы предприятия были отмечены почетными грамотами и благодарностями Губернатора области, другими наградами.

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