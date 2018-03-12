Клычков поручил разработать «дорожную карту» по проведению кадастровой оценки объектов недвижимости региона

Вопрос о проведении в 2018 году мероприятий по осуществлению государственной кадастровой оценки объектов недвижимости (в том числе земельных участков) в Орловской области обсуждался на аппаратном совещании в областной администрации 12 марта.

Врио Губернатора области Андрей Клычков отметил, что сегодня на территории области действует кадастровая оценка объектов недвижимости, утвержденная еще в 2012 году. С тех пор более чем на 60% возросло количество объектов капитального строительства и на 10% земельных участков, поставленных на кадастровый учет.

«В текущем и следующем году в Орловской области запланировано проведение государственной кадастровой оценки в отношении всех объектов недвижимости, расположенных на территории региона. Сформирована предварительная „дорожная карта“. По ее результатам к 2020 году прогнозируется увеличение налогооблагаемой базы, что будет способствовать росту поступлений в бюджет от налогов на имущество», — сказал Андрей Клычков.

Руководитель Департамента государственного имущества и земельных отношений Орловской области Ольга Платонова сообщила, что для проведения процедуры определения кадастровой стоимости объектов недвижимости региона до 1 января 2019 года вся необходимая для оценки информация должна быть собрана и обработана. Бюджетное учреждение Орловской области «Межрегиональное бюро технической инвентаризации» в рамках госзадания уже приступило к этой работе.

Процедуры каждого этапа будут независимы и максимально открыты. Помимо оценки, учреждение уполномочено рассматривать обращения граждан относительно кадастровой стоимости, а также накапливать информацию о рынке недвижимости.

Глава региона поручил Департаменту государственного имущества и земельных отношений Орловской области в срок до 1 сентября 2018 года подготовить нормативно-правовой акт Правительства Орловской области о проведении государственной кадастровой оценки в отношении всех объектов недвижимости (в том числе земельных участков), расположенных на территории Орловской области.

Кроме того, врио Губернатора области дал поручение Департаменту осуществлять контроль за деятельностью бюджетного учреждения Орловской области «Межрегиональное бюро технической инвентаризации» по подготовке и проведению государственной кадастровой оценки в период 2018–2019 годов.

«Необходимо держать на контроле качество определения кадастровой стоимости объектов, тем более что результаты могут быть оспорены юридическими и физическими лицами, права которых затронуты результатами определения кадастровой стоимости. Люди неоднократно обращались по этим вопросам ко мне лично во время встреч в районах», — подчеркнул Андрей Клычков.

В срок до 1 декабря 2018 года Департаменту необходимо разработать проект порядка работы комиссии по оспариванию результатов определения кадастровой стоимости для принятия его в 2019 году.