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Клычков отметил потенциал Глазуновского района

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14.12.2017

Андрей Клычков считает, что Глазуновский район обладает хорошим потенциалом для развития. Об этом врио губернатора Орловской области заявил вчера в ходе встречи с главой муниципального образования Сергеем Шамриным, которая состоялась в райадминистрации.

Темой разговора стала социально-экономическая ситуация, которая сложилась в районе в последнее время. Было отмечено, что Глазуновский район уверенно демонстрирует положительную динамику в промышленном секторе и сельскохозяйственном производстве.

Одним из определяющих показателей экономического развития муниципалитета является валовой региональный продукт: в 2016 году он составил почти 2,5 млрд рублей, по прогнозу в 2017 году — почти 2,6 млрд рублей.

В этом году собран высокий урожай зерновых и сахарной свеклы. Безусловно, важнейшим направлением обеспечения устойчивого социально-экономического развития остается работа по привлечению инвестиций в район. Как рассказал Сергей Шамрин, за 11 месяцев нынешнего года в экономику было инвестировано 83,9 млн рублей с ростом 105,5% к соответствующему периоду прошлого года.

Особое внимание на территории муниципалитета уделяется реализации майских указов президента страны.

В свою очередь Андрей Клычков сделал акцент на концепции развития муниципального образования. Он подчеркнул, что план развития Глазуновского района должен формироваться с учетом мнения жителей. Он должен охватить все наиболее значимые отрасли. В частности, речь о дорожном строительстве, сферах образования, здравоохранения, культуры.

В ближайшее время подробный план развития района будет предложен к рассмотрению в областное правительство.

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