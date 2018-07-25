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Клычков назначил руководителей крупнейших предприятий Орловщины советниками на общественных началах

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25.07.2018

Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков назначил руководителей крупнейших предприятий региона советниками губернатора на общественных началах.

Первые удостоверения были вручены сегодня Сергею Будагову, руководителю агрохолдинга «Орловская нива», Татьяне Ставцевой, профессору кафедры инноватики и прикладной экономикифедерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева», доцент, доктор экономических наук, Сергею Бутову, директору общества с ограниченной ответственностью «ЛивМельКомбинат», Алексею Ереничеву, директору общества с ограниченной ответственностью «Орловский сталепрокатный завод», председатель регионального объединения работодателей «Объединение промышленников и предпринимателей Орловской области», Юрию Есипову, заместителю директора Орловского регионального филиала акционерного общества «Россельхозбанк».
Все они входят в Экспертный совет по развитию предпринимательства при губернаторе Орловской области, созданный по решению Андрея Клычкова.
По словам Клычкова, это принципиально новый уровень взаимодействия власти и бизнеса, который открывает для предпринимательского сообщества уникальные возможности по участию в определении и реализации госполитики, накладывая при этом дополнительные обязательства: неукоснительное соблюдение законодательства, разделение ответственности за управление регионом.
«Сотрудничество с компетентными и авторитетными профессионалами, знающими ситуацию изнутри, позволит нам четко определить основные препятствия на пути развития бизнеса и оперативно их устранить, наметить реальные приоритеты дальнейшего движения вперед», — подчеркнул руководитель области.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области Евгений Лыкин сообщил, что Экспертный совет создан с целью выработки предложений по совершенствованию деятельности исполнительной власти и местного самоуправления, нормативно-правового регулирования, затрагивающего интересы предпринимательства.

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