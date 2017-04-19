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Каждый пятый россиянин планирует оформить платежную карту "Мир"

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18.04.2017

Каждый пятый россиянин намерен оформить платежную карту «Мир». Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

«Доля респондентов, планирующих оформление платежной карты „Мир“, согласно данным ежедневного опроса „ВЦИОМ-Спутник“, составляет 20%. Уже являются пользователями данной карты 3% россиян», — говорится в отчете.

При этом 70% россиян пока не намерены заводить карту «Мир»: из них 25% не видят в ней необходимости. Как отмечает ВЦИОМ, в значительной степени это связано с низким уровнем информированности: каждый пятый респондент (20%) из числа не планирующих обзавестись картой не понимает, для чего она нужна, еще по 17% респондентов говорят об отсутствии подробных сведений о ней или готовы обходиться уже имеющимися банковскими картами. Отмечается, что столкнуться с необходимостью открытия карты «Мир» при этом могут две трети (64%) россиян: такой процент респондентов в течение последнего года получали какие-либо бюджетные выплаты (пенсию, государственную стипендию, социальные выплаты и другие).

По данным опроса, несмотря на то, что держателями различных банковских карт являются 78% россиян, безналичные платежи пока не становятся наиболее распространенным способом оплаты. «Для большинства россиян приоритетными остаются наличные расчеты: 32% всегда расплачиваются только „живыми“ деньгами, 27% — преимущественно наличными», — отмечает ВЦИОМ.

В опросе «ВЦИОМ-Спутник», проведенном 24-26 февраля методом телефонного интервью, приняли участие 1800 человек. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

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