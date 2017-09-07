Кабмин выделил 3 млрд. руб. на закупку 1,5 тыс. школьных автобусов в 2017 году

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о поставке в 2017 году 1,5 тыс. школьных автобусов в 77 регионов. Об этом сообщает официальный сайт кабмина.

«Минпромторгу России были направлены бюджетные ассигнования в объеме 3 млрд рублей из резервного фонда правительства России на закупку в 2017 году школьных автобусов для организаций, определенных Минобрнауки России в субъектах Федерации, — отмечается в сообщении. — Подписанным распоряжением предусмотрена поставка в 2017 году 1549 школьных автобусов в 77 субъектов Федерации».

Школьные автобусы будут приобретены напрямую у крупнейших российских автопроизводителей: ООО «Автомобильный завод ГАЗ», ООО «Форд Соллерс Холдинг», ООО «Павловский автобусный завод», ООО «Курганский автобусный завод» и ООО «Волгабас».