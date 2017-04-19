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Кабмин планирует удвоить грантовую поддержку регионов в 2017 году

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19.04.2017

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство планирует удвоить грантовую поддержку регионов, увеличив ее до 20 млрд рублей в 2017 году. «В прошлом году их (грантов за высокие темпы роста собственного экономического потенциала) было на 5 млрд рублей, — отметил он, выступая в Госдуме с отчетом об итогах работы правительства в 2016 году. — В этом году еще 10 млрд предполагается. И было принято решение — здесь я прошу коллег из Государственной Думы нас поддержать — увеличить эту цифру еще на 10 млрд рублей».

Премьер напомнил, что с 2018 года в качестве дополнительной меры поддержки развивающих свою экономику регионов в их бюджеты планируется зачислять прирост налога на прибыль в той части, которая зачисляется в федеральный бюджет.

Среди принципов политики развития регионов он назвал помощь регионам в поиске верных ориентиров развития отраслей, согласование инвестиционных планов компаний и госинвестиций в инфраструктуру. Другой принцип — повышение ответственности региональных властей, настройка их на конкретные результаты в социальной и экономической сфере. Среди конкретных шагов глава кабмина назвал объединение усилий бизнеса и государства в вопросах развития инфраструктуры, механизм проектного финансирования, улучшение инвестиционного климата, создание мотивации в системе финансовой поддержки регионов.

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