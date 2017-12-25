Исполняющий обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков вручил ключи от квартир семи сиротам
25.12.2017
Исполняющий обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков вручил ключи от квартир семи сиротам.
Вручение ключей состоялось перед аппаратным совещанием в областной администрации сегодня.
Врио губернатора области поздравил сирот с новосельем. Он отметил, что в 2017 году на приобретение квартир для детей-сирот в бюджете области были предусмотрены средства в объеме 252 млн рублей.
За три с половиной года в Орловской области квартиры получили более 650 детей-сирот.
«Эта работа будет продолжена и в следующем году. Мы обязаны ее выполнить», — подчеркнул Андрей Клычков.
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