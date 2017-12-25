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  3. Исполняющий обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков вручил ключи от квартир семи сиротам

Исполняющий обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков вручил ключи от квартир семи сиротам

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25.12.2017

Исполняющий обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков вручил ключи от квартир семи сиротам.
Вручение ключей состоялось перед аппаратным совещанием в областной администрации сегодня.
Врио губернатора области поздравил сирот с новосельем. Он отметил, что в 2017 году на приобретение квартир для детей-сирот в бюджете области были предусмотрены средства в объеме 252 млн рублей.
За три с половиной года в Орловской области квартиры получили более 650 детей-сирот.
«Эта работа будет продолжена и в следующем году. Мы обязаны ее выполнить», — подчеркнул Андрей Клычков.

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