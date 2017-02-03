Инвалидам ВОВ предоставят единовременные выплаты на капремонт в размере 200 тыс. рублей

Губернатор Орловской области Вадим Потомский подписал Указ о мерах по проведению капитального ремонта жилых помещений, в которых проживают инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

Согласно документу, в 2017 году за счет средств областного бюджета будут предоставлены меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилого помещения в размере 200 тыс. рублей инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны. Господдержку получат участники Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», не имеющим оснований для обеспечения жильем в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» и проживающим в жилых помещениях, требующих проведения капитального ремонта.

Департаменту социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области поручено в срок до 31 января 2017 года предоставить сведения о потребности в бюджетных ассигнованиях, необходимых для реализации мер социальной поддержки.

В целях реализации указа Департамент финансов Орловской области в установленном порядке подготовит предложения о внесении изменений в Закон Орловской области об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.