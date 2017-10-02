Губернатор Потомский в составе президентской делегации отправился в Туркмению
02.10.2017
Губернатор Орловской области Вадим Потомский в составе российской делегации вылетел в Ашхабад в рамках визита в Туркмению президента РФ Владимира Путина. Ожидается, что в ходе переговоров будут рассмотрены ключевые вопросы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные проблемы.
В частности, по словам Потомского, он планирует подписать соглашение о городах-побратимах между Орлом и туркменским городом Мары, в котором он родился.
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