Губернатор Потомский в составе президентской делегации отправился в Туркмению

Губернатор Орловской области Вадим Потомский в составе российской делегации вылетел в Ашхабад в рамках визита в Туркмению президента РФ Владимира Путина. Ожидается, что в ходе переговоров будут рассмотрены ключевые вопросы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные проблемы.

В частности, по словам Потомского, он планирует подписать соглашение о городах-побратимах между Орлом и туркменским городом Мары, в котором он родился.