Губернатор Орловской области Вадим Потомский рассказал о ситуации на "Дормаше"
11.07.2017
97% всей задолженности по зарплате в Орловской области приходится на «Дормаш». Об этом заявил губернатор Вадим Потомский.
Областные власти вместе с Министерством промышленности и торговли активно работают, чтобы вывести ещё недавно успешное предприятие из кризиса. Потомский отметил, что, по его данным, на «Дормаше» уже начались выплаты задержанной заработной платы.
Погашение этого долга является необходимым условием для возобновления полноценной работы предприятия.
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