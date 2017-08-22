Границы города Орла могут расширить

По словам главы администрации Орла Александра Муромского, в ближайшее время предстоит решить вопрос о расширении границ городского округа. Об этом он заявил в ходе заседания правительства Орловской области.

Муромский отметил, что увеличение резерва территории позволит исключить размещение анклавов в черте городского округа, вывести полигон ТБО за черту населенного пункта, решить вопрос потребности в местах для погребения, обеспечить земельными участками льготные категории граждан.

В частности, это возможно за счет перевода в иную категорию земель сельскохозяйственного назначения в Неполодском сельском поселении.

Напомним, что новый полигон ТБО, расположенный рядом с областным центром, введут в эксплуатацию до конца этого года. Об этом в июле сообщил заместитель председателя правительства Орловской области Анатолий Мишанов.

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