Границы города Орла могут расширить
21.08.2017
По словам главы администрации Орла Александра Муромского, в ближайшее время предстоит решить вопрос о расширении границ городского округа. Об этом он заявил в ходе заседания правительства Орловской области.
Муромский отметил, что увеличение резерва территории позволит исключить размещение анклавов в черте городского округа, вывести полигон ТБО за черту населенного пункта, решить вопрос потребности в местах для погребения, обеспечить земельными участками льготные категории граждан.
В частности, это возможно за счет перевода в иную категорию земель сельскохозяйственного назначения в Неполодском сельском поселении.
Напомним, что новый полигон ТБО, расположенный рядом с областным центром, введут в эксплуатацию до конца этого года. Об этом в июле сообщил заместитель председателя правительства Орловской области Анатолий Мишанов.
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