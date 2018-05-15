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Госдума приняла закон о зачислении в дорожные фонды штрафов за нарушение ПДД

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15.05.2018

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о зачислении в региональные дорожные фонды доходов от уплаты штрафов за нарушение законодательства о безопасности дорожного движения. Соответствующие поправки вносятся в Бюджетный кодекс. Об этом сообщает ТАСС.

Документ разработан Министерством транспорта РФ для определения дополнительных источников доходов дорожных фондов субъектов. Согласно оценке правительства РФ, эти средства позволят удвоить объемы строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального и местного значения и увеличить расходы на их содержание.

Сейчас штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД) поступают в региональные бюджеты, а главы субъектов Федерации могут самостоятельно принимать решение о зачислении штрафов в полном объеме в дорожные фонды.

Принятые нормы позволят увеличить объемы региональных дорожных фондов и будут способствовать повышению безопасности дорожного движения за счет увеличения финансирования работ по улучшению качества дорог, отмечается в пояснительной записке к документу.

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