Госдума приняла закон о пожизненном заключении за вербовку террористов

Госдума на дополнительном заседании в четверг приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности за вербовку в ряды террористов вплоть до пожизненного заключения. Автором инициативы выступил первый замруководителя фракции «Единой России» Адальби Шхагошев, сообщает ТАСС.

Законом повышается ответственность за финансирование терроризма, а также за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса РФ о терроризме. Эти преступления теперь будут караться лишением свободы на срок от 8 до 20 лет со штрафом в размере от 300 тыс. до 700 тыс. рублей либо пожизненным заключением. В настоящее время максимальное наказание для вербовщиков составляет до 10 лет лишения свободы.

Законом также вводится новое понятие в УК РФ — «пропаганда терроризма». Под ней подразумевается «деятельность по распространению материалов и (или) информации, направленных на формирование в сознании лица идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности, а равно искаженного представления о допустимости осуществления террористической деятельности». Депутаты внесли поправки в статью 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма»), предусматривающие штрафные санкции в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей либо наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

Принятие закона об ужесточение ответственности за вербовку сегодня как никогда актуально, отметил журналистам Шхагошев. «Закон о введении пожизненного заключения за вербовку замыкает цикл российских законов, направленных на борьбу с международным терроризмом», — подчеркнул он.