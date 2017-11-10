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Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете "сухого алкоголя"

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10.11.2017

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете производства и оборота «сухого алкоголя», внесенный правительством РФ, сообщает РИА Новости.

Документ дополняет закон о госрегулировании производства и оборота алкоголя понятием «порошкообразная спиртосодержащая продукция» и вводит запрет на ее производство и оборот. Под такой продукцией будет пониматься пищевая или непищевая продукция в виде сухого вещества, предназначенная для получения продукции в жидком виде, содержащая в своем составе этиловый спирт.

Как ранее поясняло правительство, одним из основных рисков продажи «сухого алкоголя» является то, что дозировка и способ его употребления могут быть изменены потребителем вне зависимости от рекомендаций изготовителя. Таким образом, порошкообразная спиртосодержащая продукция потенциально опасна для здоровья.

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