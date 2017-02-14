Годовая инфляция в России в январе замедлилась до 5%, сообщается в очередном выпуске информационно-аналитического комментария Банка России «Динамика потребительских цен».

«В январе годовая инфляция замедлилась до 5%, что соответствует прогнозной траектории Банка России, предполагающей достижение целевого уровня 4% к концу 2017 г. При этом низкая ценовая динамика отчасти связана с действием временных факторов, среди которых — хороший урожай и укрепление рубля», — отмечается в документе.

В то же время исчерпание сдерживающего влияния временных факторов может замедлить процесс снижения инфляции, отмечается в комментарии регулятора.

Проинфляционные риски, по данным ЦБ РФ, связаны с сохранением инфляционных ожиданий на повышенном уровне.