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  3. Глава Управления ГИБДД одобрил инициативу по установке в Орле дополнительных «лежачих полицейских»

Глава Управления ГИБДД одобрил инициативу по установке в Орле дополнительных «лежачих полицейских»

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13.07.2017

Глава Управления ГИБДД Александр Коршунов одобрил инициативу по установке в Орле дополнительных «лежачих полицейских».

По его словам, эти меры помогут привести в чувство тех водителей, которые не опасаются попасть в объектив прибора видеофиксации нарушений и не тормозят перед «зебрами».

В Орле планируется установить «лежачих полицейских» на дублёре улицы Комсомольской, на Октябрьской, а также в микрорайоне Зареченский.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/40820

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