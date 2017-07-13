Глава Управления ГИБДД одобрил инициативу по установке в Орле дополнительных «лежачих полицейских»

Глава Управления ГИБДД Александр Коршунов одобрил инициативу по установке в Орле дополнительных «лежачих полицейских».

По его словам, эти меры помогут привести в чувство тех водителей, которые не опасаются попасть в объектив прибора видеофиксации нарушений и не тормозят перед «зебрами».

В Орле планируется установить «лежачих полицейских» на дублёре улицы Комсомольской, на Октябрьской, а также в микрорайоне Зареченский.