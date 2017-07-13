Глава Управления ГИБДД одобрил инициативу по установке в Орле дополнительных «лежачих полицейских»
13.07.2017
Глава Управления ГИБДД Александр Коршунов одобрил инициативу по установке в Орле дополнительных «лежачих полицейских».
По его словам, эти меры помогут привести в чувство тех водителей, которые не опасаются попасть в объектив прибора видеофиксации нарушений и не тормозят перед «зебрами».
В Орле планируется установить «лежачих полицейских» на дублёре улицы Комсомольской, на Октябрьской, а также в микрорайоне Зареченский.
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