Глава Роструда рассказал об электронных трудовых книжках

Ведение трудовых книжек в электронном виде, наряду с заключением трудовых договоров через специальный сервис, облегчит жизнь россиянам. Реализовываться проект будет на добровольной основе, а желающие смогут получить бумажную копию документов. Об этом ТАСС сообщил глава Роструда Всеволод Вуколов.

«Мы исходим, в первую очередь, из того, что этот сервис позволит упростить жизнь гражданам. Речь идет в первую очередь о вахтовиках и дистанционных работниках. Для корпораций это позволит снизить издержки по бумажному документообороту», — рассказал Вуколов.

Вуколов добавил, что речь идет не только об электронном ведении всей трудовой истории работника, но и о возможности заключения электронного трудового договора, такая «система позволит гражданину в личном кабинете более четко учитывать свое движение по жизни». Например, такой сервис может быть встроен в портал госуслуг. Параллельно будет предусмотрена возможность получить бумажный дубликат договора, в частности, через многофункциональные центры.

«Я думаю, что до конца года какие-то законодательные предложения будут сформированы. Я бы здесь не спешил, учел бы аргументы за и против», — сказал Вуколов. Глава Роструда отметил, что вопросами перехода на электронный кадровый документооборот Минтруд и Роструд занимаются с середины 2016 года. К консультациям привлечен Сбербанк.