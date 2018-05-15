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Федерация бадминтона Орловской области планирует развивать бадминтон в школах

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15.05.2018

16 мая в 12.00 в конференц-зале Дворца пионеров и школьников им. Ю. А. Гагарина пройдет презентация областной Федерации бадминтона.

18 мая в 11.00 в Орловском институте развития образования состоится заседание рабочей группы по созданию региональной инновационной площадки «Бадминтон в школе».

В мероприятиях примет участие космонавт-испытатель, Герой России, Почетный гражданин г. Орла, президент Федерации бадминтона Орловской области Александр Мисуркин.

Основная идея — организация с началом нового учебного года третьих уроков физкультуры, посвященных бадминтону, а также работе специальных спортивных секций. Федерация планирует оказать помощь образовательным учреждениям в приобретении комплектов для игры.

Федерацией бадминтона Орловской области запланировано проведение различных соревнований и турниров. Первый из них — Открытый кубок города Орла на призы Александра Мисуркина, приуроченный к 75-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, запланирован на 3 августа 2018 года. На турнир будут приглашены бадминтонисты из других городов, официальные лица НФБР.

Разработана стратегия развития бадминтона в Орловской области. В планах — привлечь к занятиям более 5% населения к 2021 году, а к 2025 году войти в пятерку регионов, где популярен этот вид спорта.

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