Единый номер экстренных служб 112 стал доступен абонентам «МегаФон» и «Ростелеком» Орла и Орловского района

Единый номер экстренных служб 112 стал доступен абонентам «МегаФон» и «Ростелеком» города Орла и Орловского района.

Правительством Орловской области совместно с Главным управлением МЧС России по Орловской области и другими федеральными органами исполнительной власти и организациями проводится комплекс мероприятий по созданию в регионе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (Система-112), а также по совершенствованию организации по обмену информацией с места происшествия.

Одними из первых стали предоставлять своим абонентам возможность вызова экстренных служб по единому номеру 112 на территории города Орла и Орловского района операторы связи ПАО «Ростелеком» и ПАО «Мегафон». Главное управлением МЧС России по Орловской области обращает внимание, что в настоящее время возможны технические сбои при дозвоне.

У остальных компаний связи реализовано функционирование системы вызова экстренных служб в режиме голосового интерактивного меню. Эта технология основана на донаборе номера абонентом посредством нажатия кнопок телефона в соответствии с голосовой подсказкой. Таким образом, выбирается необходимая экстренная служба и идет дозвон до нее.

Унификация номера сделает взаимодействие между различными службами спасения более эффективным. Система-112 сможет объединить телефоны пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи, газовой сети, а также службы «Антитеррор» по типу «одного окна». После того, как Система-112 заработает, диспетчер, отправив к месту ЧП одну или несколько экстренных служб, сможет отслеживать их прибытие и работу. Таким образом, единый номер вызова позволит значительно уменьшать время реакции специальных служб, предназначенных для ликвидации ЧП.