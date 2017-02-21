Духовник патриарха Алексия II скончался на 98-м году жизни

Духовник Свято-Троицкой Сергиевой лавры и Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, архимандрит Кирилл (Павлов) скончался в Москве на 98 году жизни. Об этом сообщает официальный сайт Московского патриархата.

«Вечером 20 февраля 2017 года в Переделкино, на 98-м году жизни, после продолжительной болезни преставился ко Господу многолетний духовник Свято-Троицкой Сергиевой лавры, духовник святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексия II архимандрит Кирилл (Павлов)». — говорится в сообщении.

«По свидетельству современников, у него исповедовались в свое время Патриархи Алексий I и Пимен; был духовником Патриарха Алексия II, в связи с чем переехал в Патриаршую резиденцию в Переделкино. Продолжал духовно окормлять монахов Лавры, принимал многочисленных верующих», — говорится в сообщении.

В начале 2000-х со старцем случился инсульт, который сначала обездвижил его, а затем практически лишил возможности общения с внешним миром. Прикованный к постели, мужественно терпящий свою болезнь, он не искал поддержки и утешения, но в краткие моменты, когда силы возвращались к нему, сам поддерживал и утешал окружающих.