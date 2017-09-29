"Дормаш" запустят во второй половине 2018 года

Сегодня, 29 сентября, в Орле состоялась очередная сессия облсовета. На заседании обсуждался вопрос социально-экономического положения завода «Дормаш». По словам заместителя председателя правительства Орловской области по промышленности, связи, торговле, информационным технологиям, труду и занятости Игоря Козина, при условии федеральной поддержки завод может быть запущен во второй половине 2018 года.

Козин также отметил, что задолженность по заработной плате перед работниками завода удалось снизить до 59 млн. рублей.

Кроме того, в ходе совещания было отмечено, что 10 октября в Орле состоится профильное совещание Минпромторга, на котором, в частности, будет рассматриваться вопрос финансового оздоровления «Дормаша».

Добавим, что 14 июня в Москве состоялась встреча губернатора Орловской области Вадима Потомского с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым. В частности, в ходе встречи обсуждался вопрос вывода из кризиса «Дормаша». Эта тема была поднята Вадимом Потомским на встрече с председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым. Напомним, что встреча состоялась 5 июня в подмосковных Горках. Тогда глава российского Правительства дал ряд поручений по решению проблемы орловского предприятия.