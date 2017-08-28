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До конца года в России появится рекордное количество новых школ

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28.08.2017

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что до конца года в России будет открыто рекордное число новых школ, передает ТАСС.

«К 1 сентября мы открываем 76 новых школ, а до конца года — еще 94, в них сможет учиться почти 100 тыс. человек, — отметил он на совещании о подготовке к началу учебного года. — Динамика очень неплохая: столько школ, сколько мы построили за последние два года, мы не строили никогда».

Премьер-министр также сообщил, что число школьников в этом году вырастет на 1 млн человек, в том числе первоклассников — на 100 тыс.

«Только за школьные парты сядет [в новом учебном году] 15,5 млн школьников, это почти на миллион больше, чем год назад, — заявил Медведев. — Из них 1,8 млн детей пойдут в первый класс, и в этом году у нас первоклассников будет больше, чем в прошлом, на 100 тыс. человек».

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