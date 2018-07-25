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ЦИК примет решение о пенсионном референдуме 27 июля при участии КПРФ

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25.07.2018

Центризбирком пригласит инициаторов проведения референдума против повышения пенсионного возраста на заседание в пятницу, 27 июля, на котором примет решение о соответствии закону формулировки вопроса референдума, пока проекта решения нет. Об этом сообщила в среду журналистам секретарь ЦИК Майя Гришина. Об этом пишет ТАСС.

«У нас срок рассмотрения — эта неделя, внимательно изучаем, вопрос непростой. Решили позвать заявителей в пятницу», — сказала она, добавив, что «проекта решения нет».

Коммунисты предлагают вынести на референдум вопрос «Согласны ли вы с тем, что в РФ возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?». Москва стала первым регионом, где прошло собрание региональной инициативной подгруппы, после этого была подана заявка в Мосгоризбирком. По закону избирком после получения ходатайства о регистрации подгруппы направляет в ЦИК формулировку вопроса референдума, а ведомство в течение 10 дней решает, соответствует ли она требованиям федерального конституционного закона «О референдуме Российской Федерации». ЦИК получил уведомление 19 июля.

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