Число жертв отравления суррогатом в Иркутске превысило 70 человек
22.12.2016
Число жертв отравления поддельным спиртосодержащим средством «Боярышник» в Иркутске достигло 71 человека, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.
«Тех, кто был доставлен в бюро судебной медицинской экспертизы — 31, тех, кто скончался в больницах — 40, итого — 71. Сейчас в больницах находятся 36 человек», — сказали в ведомстве. Там добавили, что из 117 пострадавших от отравления пять человек к настоящему времени выписаны и столько же были доставлены в больницы, но отказались от медицинской помощи.
Напомним, что в связи с трагическими событиями в Иркутске внеплановые проверки пройдут в Орловской области.
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