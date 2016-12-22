Число жертв отравления суррогатом в Иркутске превысило 70 человек

Число жертв отравления поддельным спиртосодержащим средством «Боярышник» в Иркутске достигло 71 человека, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

«Тех, кто был доставлен в бюро судебной медицинской экспертизы — 31, тех, кто скончался в больницах — 40, итого — 71. Сейчас в больницах находятся 36 человек», — сказали в ведомстве. Там добавили, что из 117 пострадавших от отравления пять человек к настоящему времени выписаны и столько же были доставлены в больницы, но отказались от медицинской помощи.

Напомним, что в связи с трагическими событиями в Иркутске внеплановые проверки пройдут в Орловской области.