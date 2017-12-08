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  3. ЦБ ожидает инфляцию в РФ на уровне ниже 4% в 2018 году

ЦБ ожидает инфляцию в РФ на уровне ниже 4% в 2018 году

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08.12.2017

Банк России ожидает, что уровень инфляции в РФ в 2018 году будет ниже 4%. Об этом в ходе ежегодного бизнес-завтрака «Ведомостей» сообщил директор департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ Александр Морозов.

«Я не могу дать руку или даже палец на отсечение и сказать, что инфляция ни при каких условиях не будет 5%. Но я бы так сказал — вероятность того, что инфляция в следующем году будет 5%, меньше вероятности того, что в следующем году инфляция будет 3%. То есть инфляция будет скорее ниже 4%, чем выше 4%. Мне кажется, это очень важно понимать», — цитирует Морозова ТАСС.

Морозов добавил, что в настоящее время ЦБ РФ в связи со спокойной ситуацией на рынке труда не видит каких-либо серьезных рисков повышения темпов роста цен. «Если рост будет ускоряться, а уровень безработицы по тем или иным причинам будет снижаться, то тогда это будет означать, что риски, связанные с рынком труда, риски инфляции, будут возрастать. Поэтому в данном отношении ситуация с рынком труда носит вполне комфортный характер. Риски есть, но их не нужно переоценивать», — сказал он.



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