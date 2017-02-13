Бударин: В области цены на основные продукты ниже средних по России

Об этом сегодня, 13 февраля, шла речь на аппаратном совещании, которое провел первый заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области Александр Бударин.

В частности, было отмечено, что в регионе снижены цены на ряд продуктов питания, а именно: на пшено, свинину, колбасу полукопченую, лук репчатый, куры охлажденные, крупу гречневую, огурцы и помидоры, яйца куриные, рыбу замороженную, сахар-песок.

Незначительно подорожали такие продукты как соль поваренная, масло сливочное, творог жирный, вермишель, мука пшеничная, сыры сычужные, молоко питьевое.

В ходе совещания было отмечено, что Департаментом промышленности, связи и торговли Орловской области с учетом данных Росстата разработан рейтинг субъектов Центрального Федерального округа, позволяющий отразить межрегиональную дифференциацию уровней потребительских цен на социально значимые продукты питания по наименьшей средней розничной цене. В рейтинге 18 субъектов ЦФО Орловская область находится на 1 месте по наименьшей средней розничной цене на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, занимает 4 место по ценам на хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки, 7 место — на молоко питьевое, рис.

Важным торговым форматом по стабилизации цен являются ярмарки. На территории области органами местного самоуправления организуются еженедельные ярмарки выходного дня. Это позволяет населению приобретать продукты питания на ярмарке по средним розничным ценам на 10,5% — 37,7% ниже, чем в магазинах.