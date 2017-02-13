Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел13.02.2017 Понедельник 14:23
сейчас в эфире
14:15
Художественный фильм
Год Золотой Рыбки|16+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Бударин: В области цены на основные продукты ниже средних по России

Бударин: В области цены на основные продукты ниже средних по России

Версия для печати

13.02.2017

Об этом сегодня, 13 февраля, шла речь на аппаратном совещании, которое провел первый заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области Александр Бударин.

В частности, было отмечено, что в регионе снижены цены на ряд продуктов питания, а именно: на пшено, свинину, колбасу полукопченую, лук репчатый, куры охлажденные, крупу гречневую, огурцы и помидоры, яйца куриные, рыбу замороженную, сахар-песок.

Незначительно подорожали такие продукты как соль поваренная, масло сливочное, творог жирный, вермишель, мука пшеничная, сыры сычужные, молоко питьевое.

В ходе совещания было отмечено, что Департаментом промышленности, связи и торговли Орловской области с учетом данных Росстата разработан рейтинг субъектов Центрального Федерального округа, позволяющий отразить межрегиональную дифференциацию уровней потребительских цен на социально значимые продукты питания по наименьшей средней розничной цене. В рейтинге 18 субъектов ЦФО Орловская область находится на 1 месте по наименьшей средней розничной цене на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, занимает 4 место по ценам на хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки, 7 место — на молоко питьевое, рис.

Важным торговым форматом по стабилизации цен являются ярмарки. На территории области органами местного самоуправления организуются еженедельные ярмарки выходного дня. Это позволяет населению приобретать продукты питания на ярмарке по средним розничным ценам на 10,5% — 37,7% ниже, чем в магазинах.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/31356

Добавил новость: 

Другие новости раздела

13.02.2017

Область готова работать по новой системе обращения с отходами

13.02.2017

В Глазуновском районе прошли «Славянские забавы»

13.02.2017

АО «ГМС Ливгидромаш» вошло в национальный реестр «Ведущие промышленные предприятия России за 2016 год»

13.02.2017

"Почта России" расширит свою курьерскую службу

13.02.2017

В Калуге планируют запретить въезд большегрузного транспорта

$ USD58.0619(-0.78)14.02
€ EUR61.7662(-0.92)14.02

Наш опрос

Что для вас важнее всего в работе?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online