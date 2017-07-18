Больше тысячи орловчан обратились в больницы с укусами клещей

По состоянию на 14 июля 2017 года в медицинские организации всех муниципальных образований Орловской области обратилось 1106 пострадавших от присасывания клещей, в том числе 328 детей. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Орловской области.

Отмечается, что по результатам лабораторных исследований клещей снятых с людей — 16,3% инфицированы боррелиями. Однако заболеваний иксодовым клещевым боррелиозом, другими инфекционными болезнями, передающимися клещами, не зарегистрировано.

С целью мониторинга за исследовано 1012 клещей, отловленных во внешней среде на иксодовый клещевой боррелиоз, клещевой вирусный энцефалит, лихорадку Западного Нила, моноцитарный эрлихиоз, гранулоцитарный анаплазмоз, туляремию.

По результатам исследований эктопаразитов: положительных на клещевой вирусный энцефалит, лихорадку Западного Нила, моноцитарный эрлихиоз обнаружено не было, 3,6% пулов исследованных клещей инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом, 3,1% гранулоцитарным анаплазмозом человека, 0,7% туляремией.

Отметим, что в целом по России с середины марта зафиксировано более 120 случаев клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) и почти 600 случаев иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ).

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