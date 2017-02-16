Более 25 тысяч орловчан приняли участие в спортивных мероприятиях в 2016 году

Об итогах реализации ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Орле на 2014 — 2016 годы» в прошлом году депутатов профильного комитета горсовета 15 февраля проинформировала заместитель главы администрации города Орла — начальник управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта Екатерина Данилевская.

В 2016 году в областном центре в рамках программы прошли 147 физкультурных и спортивных мероприятий. Проводились Чемпионаты и Первенства по зимним и летним видам спорта, соревнования в зачет Универсиады и Спартакиад среди учебных заведений города, Спартакиада «Надежды Орловского спорта» среди воспитанников подготовительных групп дошкольных учреждений; комплексные физкультурно-спортивные оздоровительные мероприятия и соревнования по различным видам спорта среди трудовых коллективов, по месту жительства и др.

В рамках программы обновили спортивный инвентарь: волейбольные, гандбольные, футбольные, футзальные и баскетбольные мячи. Приобретены уличные турники и тренажеры для размещения на спортивных площадках по месту жительства.

Также были отремонтированы и покрашены 10 хоккейных кортов, отремонтированы семь спортивных площадок по месту жительства, а также площадка для пляжного волейбола по ул. Кромская, 10-а. Новая спортивная площадка появилась во дворе дома № 12 в пер. Бетонный.

Всего на реализацию мероприятий программы в прошлом году из городского бюджета было израсходовано 4,5 млн рублей, еще почти 1,5 млн из внебюджетных средств, сообщает пресс-служба городской администрации.