Благодаря реализации майских указов Президента РФ орловские музеи стали доступнее
19.04.2017
В 2012 году музеями региона была проведана 171 выставка. В 2016 году их количество превысило 280. Рост числа выставочных проектов за данный период составил 60,8 %.
В два раза увеличилось количество выставок, проводимых орловскими музеями в других субъектах Российской Федерации. В 2016 году было организовано 13 выездных выставок.
Кроме того, прирост доли электронного каталога музеев по отношению к количеству предметов музейного фонда в 2016 году составил 5,21 %.
Военно-исторический музей — филиал Орловского краеведческого музея имеет виртуальный музей и тур, размещенный на официальном сайте учреждения.
В 2017 году создать виртуальную экспозицию в сети Интернет планирует Орловский музей изобразительных искусств.
Один день в неделю орловские музеи открыты для посещения до 21 часа.
Также традиционными на Орловщине стали акции Ночь музеев, Ночь истории, Ночь искусств.
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