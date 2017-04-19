Благодаря реализации майских указов Президента РФ орловские музеи стали доступнее

В 2012 году музеями региона была проведана 171 выставка. В 2016 году их количество превысило 280. Рост числа выставочных проектов за данный период составил 60,8 %.

В два раза увеличилось количество выставок, проводимых орловскими музеями в других субъектах Российской Федерации. В 2016 году было организовано 13 выездных выставок.

Кроме того, прирост доли электронного каталога музеев по отношению к количеству предметов музейного фонда в 2016 году составил 5,21 %.

Военно-исторический музей — филиал Орловского краеведческого музея имеет виртуальный музей и тур, размещенный на официальном сайте учреждения.

В 2017 году создать виртуальную экспозицию в сети Интернет планирует Орловский музей изобразительных искусств.

Один день в неделю орловские музеи открыты для посещения до 21 часа.

Также традиционными на Орловщине стали акции Ночь музеев, Ночь истории, Ночь искусств.