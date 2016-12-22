Аварийность на орловских дорогах снизилась с начала года на 12,7 %

Особое внимание ответственным службам и ведомствам Орловщины, силовым структурам предстоит уделить предупреждению дорожно-транспортного травматизма, в частности, оборудованию пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений.

В преддверии приближающихся новогодних торжеств поставлена цель приложить максимум усилий для безопасного прохождения праздников.

Среди приоритетных задач главой области названо противодействие коррупции.

Такие поручения сегодня даны Вадимом Потомским в ходе заседания Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Орловской области.

По информации начальника Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления МВД РФ по Орловской области Александра Коршунова, за 11 месяцев 2016 года сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах области пресечено более 402 тыс. правонарушений. Задержано 2,5 тыс. водителей за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Сумма наложенных на нарушителей штрафов достигла 333 млн рублей, взысканных — 234 млн рублей.

Комплекс специальных мероприятий позволил снизить общую аварийность на 12,7 %.

Вместе с тем актуальным остается вопрос аварийности на пешеходных переходах.

Как сообщила заместитель руководителя Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области Елена Малыхина, в 2015-2016 годах на приведение в соответствие с национальными стандартами пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений из Дорожного фонда Орловской области направлено 53,9 млн рублей.

В 2015 году выполнен капитальный ремонт 34 пешеходных переходов, в 2016 году приведено в нормативное состояние еще 37 таких объектов.

Кроме того, за счет финансирования Дорожного фонда построено 5 км линий искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Разбегаевка-Васильевка.

Финансирование подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» государственной программы Орловской области «Развитие транспортной системы в Орловской области» в 2016 году составило 99,7 млн рублей.

За счет указанных средств произведена закупка 15 стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения «Поток-ПДД», обеспечена работа систем видеонаблюдения и фото- и видеофиксации нарушений. Образовательные учреждения оснащены учебным спецоборудованием.

Открыт автогородок Центра детского (юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий.