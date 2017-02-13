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  3. АО «ГМС Ливгидромаш» вошло в национальный реестр «Ведущие промышленные предприятия России за 2016 год»

АО «ГМС Ливгидромаш» вошло в национальный реестр «Ведущие промышленные предприятия России за 2016 год»

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13.02.2017

Кроме того, по итогам минувшего года АО «ГМС Ливгидромаш» является победителем регионального этапа всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».

Все это стало признанием большого вклада предприятия в развитие экономики Орловской области и всей страны.

Сегодня АО «ГМС Ливгидромаш» является ведущим российским производителем насосного оборудования для нефтеперерабатывающей, нефтехимической, судостроительной промышленности, энергетических, коммунальных предприятий, АПК.
Оно осуществляет полный цикл от разработки до производства готовой продукции, располагает собственным научно-техническим центром.

По итогам 2016 года рост объемов отгрузки произведенной продукции завода составил 115 %.

АО «ГМС «Ливгидромаш» реализует инвестиционный проект по локализации производства насосов, в рамках которого в 2016 году введен новый механосборочный цех.

Напомним, что в сентябре 2016 года подписан специальный инвестиционный контракт с участием Минпромторга России и Правительства Орловской области, предусматривающий предоставление АО «ГМС Ливгидромаш» мер государственной поддержки.

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