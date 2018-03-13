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Андрей Клычков высоко оценил работу АО «Агрофирма Мценская»

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13.03.2018

Глава региона посетил одно из ведущих предприятий АПК Орловщины в ходе визита во Мценский район.

О работе АО «Агрофирма Мценская» рассказал его генеральный директор Николай Жернов.

В настоящее время агрофирма представлена животноводческим комплексом, двумя отделениями, производящими продукцию растениеводства и животноводства, ремонтно-эксплуатационным подразделением, хлебоприемным пунктом. Также имеется собственная переработка и торговля. Сегодня здесь трудятся 558 человек.

Поголовье крупного рогатого скота предприятия превышает 5 тыс. голов, в том числе 455 коров молочного направления.

В 2017 году надой на 1 корову составил 7204 кг. Также было произведено и реализовано 3,332 тыс. тонн мяса в живом весе.

Валовой сбор зерна достиг 59,5 тыс. тонн, урожайность — 56,2 ц/га.

В рамках программы технического перевооружения в 2017 году было приобретено 8 зерноуборочных комбайнов, 2 трактора, 2 автопоезда КАМАЗ, автотопливозаправщик, кормоуборочная техника. Всего затраты на капитализацию общества в 2017 году составили 198 млн рублей.

Кроме того, в 2017 году АО «Агрофирма Мценская» стало победителем Премии «Орловский бизнес — 2017» в номинации «Агропромышленный комплекс года». По итогам социально-экономического развития за последние 20 лет оно входит в число 300 наиболее крупных и эффективных сельскохозяйственных предприятий РФ.

Также сегодня глава региона возложил цветы к воинскому мемориалу в с. Первый воин.

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